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Онищенко посоветовал россиянам не ездить в Турцию из-за коллективного стресса

Он также призвал в привычном ритме возвращаться к обычной жизни.

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Фото © Pixabay

Первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке и бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко в беседе с радиостанцией "Эхо Москвы" призвал россиян отказаться от поездок в Турцию, так как это может увеличить уровень коллективного стресса.

По мнению Онищенко, жители страны испытали достаточно серьёзный стресс во время пандемии коронавируса из-за введённых ограничений. Такое состояние может возобновиться сразу же после возвращения граждан с отдыха.

Онищенко заявил, что в России не будет второй волны коронавируса

Правда, он призвал жителей страны не забывать делать прививки от гриппа.

Давайте в своей привычной среде вернёмся к своему биоритму, трудовому ритму, — добавил Онищенко.

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