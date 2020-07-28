Онищенко посоветовал россиянам не ездить в Турцию из-за коллективного стресса

Первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке и бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко в беседе с радиостанцией "Эхо Москвы" призвал россиян отказаться от поездок в Турцию, так как это может увеличить уровень коллективного стресса.