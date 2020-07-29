В США ребёнок умер от коронавируса во сне

В Соединённых Штатах девятилетняя девочка по имени Кимора Линум умерла во сне от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Mirror.
"Это сумасшествие". Билл Гейтс жёстко раскритиковал систему тестирования на CoViD-19 в СШАПо его словам, на данный момент это "бессмысленная трата времени и средств".
Уточняется, что за несколько дней до трагедии у неё поднялась температура. В больнице медики осмотрели ребёнка и отправили проходить лечение дома, посчитав, что тот подхватил обычную ОРВИ. При этом тест на CoViD-19 врачи девочке не сделали.
Через несколько дней ребёнок почувствовал себя лучше. Как сообщается, в последний вечер девочка играла с друзьями на улице, однако по возвращении домой пожаловалась родным на сильную усталость. После этого она легла спать и уже не проснулась. Тест на коронавирус ей был сделан уже после смерти.
Трамп вновь допустил, что США поделятся вакциной от коронавируса с другими странамиКроме того, Штаты сумели значительно увеличить производство необходимых для лекарства материалов.
По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в Штатах зафиксировано более четырёх миллионов случаев инфицирования коронавирусом, скончалось свыше 148 тысяч пациентов.