В США ребёнок умер от коронавируса во сне

В Соединённых Штатах девятилетняя девочка по имени Кимора Линум умерла во сне от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Mirror.

Уточняется, что за несколько дней до трагедии у неё поднялась температура. В больнице медики осмотрели ребёнка и отправили проходить лечение дома, посчитав, что тот подхватил обычную ОРВИ. При этом тест на CoViD-19 врачи девочке не сделали.

Через несколько дней ребёнок почувствовал себя лучше. Как сообщается, в последний вечер девочка играла с друзьями на улице, однако по возвращении домой пожаловалась родным на сильную усталость. После этого она легла спать и уже не проснулась. Тест на коронавирус ей был сделан уже после смерти.