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В США ребёнок умер от коронавируса во сне

До трагедии врачи думали, что у неё ОРВИ, и не делали тест на CoViD-19.

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Фото © Pixabay

В Соединённых Штатах девятилетняя девочка по имени Кимора Линум умерла во сне от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Mirror.

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По его словам, на данный момент это "бессмысленная трата времени и средств".

Уточняется, что за несколько дней до трагедии у неё поднялась температура. В больнице медики осмотрели ребёнка и отправили проходить лечение дома, посчитав, что тот подхватил обычную ОРВИ. При этом тест на CoViD-19 врачи девочке не сделали.

Через несколько дней ребёнок почувствовал себя лучше. Как сообщается, в последний вечер девочка играла с друзьями на улице, однако по возвращении домой пожаловалась родным на сильную усталость. После этого она легла спать и уже не проснулась. Тест на коронавирус ей был сделан уже после смерти.

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Кроме того, Штаты сумели значительно увеличить производство необходимых для лекарства материалов.

По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в Штатах зафиксировано более четырёх миллионов случаев инфицирования коронавирусом, скончалось свыше 148 тысяч пациентов.

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