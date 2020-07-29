Опубликовано видео момента ДТП с автобусом на юго-востоке Москвы, в котором погиб человек

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Дептранс Москвы опубликовал видео момента аварии с автобусом и грузовиком "Газель" на юго-востоке столицы, в котором погиб один человек, ещё шестеро пострадали.
Сообщается, что водитель грузовика ехал с превышением скорости и выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора. От мощного удара автобус развернуло на 90 градусов. Кроме того, имеются подозрения, что водитель "газели" был пьян.
Один человек погиб в ДТП с автобусом и грузовиком на юго-востоке МосквыСейчас в районе столкновения движение затруднено.
При этом за рулём автобуса находился водитель с 40-летним стажем. На маршруте он отработал в начале дня лишь два часа.