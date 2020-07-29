Гроза, небольшой дождь и сильные порывы ветра ожидают москвичей 29 июля

В российской столице в среду ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдёт небольшой дождь и гроза. Температура днём в Москве поднимется до 29 градусов выше нуля, сообщают в Гидрометцентре России.
В Гидрометцентре предрекли москвичам самое дождливое лето в историиРанее сообщалось, что в июне выпало рекордное количество осадков за последние 200 лет.
В ночь на четверг она может опуститься до плюс 18 градусов. При грозе порывы южного и юго-западного ветра могут достигать скорости 17 м/с. Атмосферное давление составит около 747 мм ртутного столба.
В Подмосковье воздух днём прогреется также до 29 градусов. А в ночное время столбики термометров опустятся всего до 15 градусов выше нуля.