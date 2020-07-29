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Гроза, небольшой дождь и сильные порывы ветра ожидают москвичей 29 июля

Температура ночью упадёт до 18 градусов с отметкой плюс.

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В российской столице в среду ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдёт небольшой дождь и гроза. Температура днём в Москве поднимется до 29 градусов выше нуля, сообщают в Гидрометцентре России.

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Ранее сообщалось, что в июне выпало рекордное количество осадков за последние 200 лет.

В ночь на четверг она может опуститься до плюс 18 градусов. При грозе порывы южного и юго-западного ветра могут достигать скорости 17 м/с. Атмосферное давление составит около 747 мм ртутного столба.

В Подмосковье воздух днём прогреется также до 29 градусов. А в ночное время столбики термометров опустятся всего до 15 градусов выше нуля.

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Он отметил, что в этот период не стоит долго находиться на солнце, чтобы не получить ожоги кожи и солнечный удар.

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