Дегтярёв предложил присвоить Комсомольску-на-Амуре звание "Город трудовой доблести"

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв в ходе визита в Комсомольск-на-Амуре предложил присвоить ему звание "Город трудовой доблести".

Как сообщает РИА "Новости", он попросил подготовить необходимые документы во время посещения Амурского судостроительного завода.

— Город трудовой доблести! Почему-то на имя президента письмо никто не подписал — те, кто это мог бы сделать. Я считаю, что Комсомольск-на-Амуре абсолютно по параметрам подходит под почётное звание "Город трудовой доблести". Здесь столько предприятий, героических трудовых подвигов совершено. Просьба — подготовить на моё имя пакет, мы передадим за моей подписью главе государства, — отметил Дегтярёв.

В свою очередь мэр города Александр Жорник сообщил, что все документы по этому вопросу уже подготовлены.