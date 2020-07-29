Дегтярёв предложил присвоить Комсомольску-на-Амуре звание "Город трудовой доблести"

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв в ходе визита в Комсомольск-на-Амуре предложил присвоить ему звание "Город трудовой доблести".
Как сообщает РИА "Новости", он попросил подготовить необходимые документы во время посещения Амурского судостроительного завода.
— Город трудовой доблести! Почему-то на имя президента письмо никто не подписал — те, кто это мог бы сделать. Я считаю, что Комсомольск-на-Амуре абсолютно по параметрам подходит под почётное звание "Город трудовой доблести". Здесь столько предприятий, героических трудовых подвигов совершено. Просьба — подготовить на моё имя пакет, мы передадим за моей подписью главе государства, — отметил Дегтярёв.
Путин подписал указ о присвоении 20 городам звания "Город трудовой доблести"Глава государства ранее отметил, что появление почётного статуса считает знаковым событием.
В свою очередь мэр города Александр Жорник сообщил, что все документы по этому вопросу уже подготовлены.
Стоит отметить, что звание "Город трудовой доблести" присваивается населённым пунктам, жители которых внесли весомый вклад в победу в ВОВ, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции.