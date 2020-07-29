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Дегтярёв предложил присвоить Комсомольску-на-Амуре звание "Город трудовой доблести"

По его словам, в этом городе было совершено много трудовых подвигов.

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Фото © VK / Комсомольск-на-Амуре

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв в ходе визита в Комсомольск-на-Амуре предложил присвоить ему звание "Город трудовой доблести".

Как сообщает РИА "Новости", он попросил подготовить необходимые документы во время посещения Амурского судостроительного завода.

Город трудовой доблести! Почему-то на имя президента письмо никто не подписал — те, кто это мог бы сделать. Я считаю, что Комсомольск-на-Амуре абсолютно по параметрам подходит под почётное звание "Город трудовой доблести". Здесь столько предприятий, героических трудовых подвигов совершено. Просьба — подготовить на моё имя пакет, мы передадим за моей подписью главе государства, — отметил Дегтярёв.

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Глава государства ранее отметил, что появление почётного статуса считает знаковым событием.

В свою очередь мэр города Александр Жорник сообщил, что все документы по этому вопросу уже подготовлены.

Стоит отметить, что звание "Город трудовой доблести" присваивается населённым пунктам, жители которых внесли весомый вклад в победу в ВОВ, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции.

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Кроме того, он сообщил, что в городе появились иностранные граждане.

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