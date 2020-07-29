Дегтярёв заявил, что ситуация в Хабаровске вселяет "осторожный оптимизм"

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что в целом ситуация в административном центре региона вселяет "осторожный оптимизм". Об этом он рассказал в интервью газете "Коммерсант".

По его словам, он уже наладил диалог с людьми, вышедшими на митинги. Дегтярёв также добавил, что после общения с ним жители края успокаиваются.

— Я говорю людям: вас уже услышали. Потерпите до сентября 2021 года, будете выбирать губернатора. Кого — время покажет. В воскресенье я успел немного пообщаться с людьми на площади Ленина и в глазах многих увидел понимание. Я абсолютно спокоен на сей счёт. Даже самые агрессивно настроенные по отношению ко мне люди после общения успокаивались, верили мне, — отметил врио губернатора.

Кроме того, Дегтярёв подчеркнул, что на настроениях митингующих "паразитируют приезжие организованные провокаторы". Он также поведал, что в Хабаровск приехали иностранные граждане.

— Подозревать их в организации я не буду, но они здесь появились, — уточнил он.

Кроме того, Дегтярёв надеется, что во время митингов люди не будут провоцировать правоохранительные органы на крайние действия.