Захарова — о решении Google о блокировке телеканала "Царьград": Очередной пример политической цензуры

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала блокировку аккаунтов телеканала "Царьград" на сервисах Google. Заявление дипломата опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Захарова назвала решение американской компании "очередным примером политической цензуры и нарушением свободы выражения мнений и принципа равного доступа к информации".

Кроме того, дипломат подчеркнула, что блокировка "Царьграда" в День крещения Руси выглядит цинично.

— Американские монополисты технологического рынка вновь идут на поводу у официального Вашингтона, проводящего недобросовестную кампанию по зачистке глобального информационного поля от российских источников, — отметила Захарова.

Представитель МИД также добавила, что Россия призывает профильные международные организации и правозащитников отреагировать на этот шаг.

Администрация Google в ночь на 28 июля закрыла доступ к почтовым, облачным и иным сервисам, которые находились в распоряжении телеканала. Помимо аккаунта "Царьграда" на "Ютубе" заблокированными на видеохостинге оказались также учётные записи ряда российских экспертов.