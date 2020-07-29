Звезда "Человека-паука" Том Холланд подтвердил слухи о романе с актрисой Надей Паркес

Британский актёр Том Холланд, который многим известен по роли Человека-паука в одноимённом фильме, подтвердил слухи о романе с актрисой Надей Паркес, снимавшейся в сериалах "Доктор Кто" и "Испанская принцесса".

Британское издание Daily Mail отмечает, что, даже несмотря на то что лицо девушки на снимке закрыто маской, можно утверждать, что на фото именно Паркес.

Ранее источник сообщал, что Холланд и Паркес вместе уже несколько месяцев. Их отношения начались весной, когда в Лондоне объявили пандемию коронавируса и строгую самоизоляцию.

— Они вместе ушли на карантин и были этому рады, — отметил он.