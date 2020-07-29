Звезда "Человека-паука" Том Холланд подтвердил слухи о романе с актрисой Надей Паркес

Британский актёр Том Холланд, который многим известен по роли Человека-паука в одноимённом фильме, подтвердил слухи о романе с актрисой Надей Паркес, снимавшейся в сериалах "Доктор Кто" и "Испанская принцесса".
Британское издание Daily Mail отмечает, что, даже несмотря на то что лицо девушки на снимке закрыто маской, можно утверждать, что на фото именно Паркес.
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Ранее источник сообщал, что Холланд и Паркес вместе уже несколько месяцев. Их отношения начались весной, когда в Лондоне объявили пандемию коронавируса и строгую самоизоляцию.
— Они вместе ушли на карантин и были этому рады, — отметил он.
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В комментариях под постом Холланда с изображением девушки многие писали поздравительные комментарии в адрес пары, а некоторые пользователи начали шутить над актёром Джейком Джилленхолом, с которым Том Холланд подружился во время совместной работы над фильмом "Человек-паук. Вдали от дома" (2019). Среди комментариев можно выделить следующие: "Сердце Джейка теперь, наверное, разбито", "Может, это и есть Джилленхол, только в парике и маске?"