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Звезда "Человека-паука" Том Холланд подтвердил слухи о романе с актрисой Надей Паркес

Отмечается, что пара вместе уже несколько месяцев.

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Том Холланд и Надя Паркес. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / tomholland2013, ohmynadiaparkes

Британский актёр Том Холланд, который многим известен по роли Человека-паука в одноимённом фильме, подтвердил слухи о романе с актрисой Надей Паркес, снимавшейся в сериалах "Доктор Кто" и "Испанская принцесса".

Британское издание Daily Mail отмечает, что, даже несмотря на то что лицо девушки на снимке закрыто маской, можно утверждать, что на фото именно Паркес.

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Актриса перестала сдерживать себя и выплеснула эмоции.

Ранее источник сообщал, что Холланд и Паркес вместе уже несколько месяцев. Их отношения начались весной, когда в Лондоне объявили пандемию коронавируса и строгую самоизоляцию.

Они вместе ушли на карантин и были этому рады, — отметил он.

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На этот раз артистка не стала делать из своих отношений тайну.

В комментариях под постом Холланда с изображением девушки многие писали поздравительные комментарии в адрес пары, а некоторые пользователи начали шутить над актёром Джейком Джилленхолом, с которым Том Холланд подружился во время совместной работы над фильмом "Человек-паук. Вдали от дома" (2019). Среди комментариев можно выделить следующие: "Сердце Джейка теперь, наверное, разбито", "Может, это и есть Джилленхол, только в парике и маске?"

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