Дегтярёв признался, что не ожидал своего назначения на пост губернатора Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв в интервью газете "Коммерсант" заявил, что не ожидал своего назначения на пост главы региона.
"Давайте беречь друг друга". Дегтярёв сообщил, что у участников акции в поддержку Фургала нашли ножи и топорОн также призвал жителей региона оставаться дома и соблюдать безопасную дистанцию.
— Конечно, это было неожиданно. Но по поводу моей карьеры в целом и у меня, и у ЛДПР были однозначные планы... Я в кадровом резерве президента больше 10 лет в первой сотне. Партия меня номинировала на разные позиции много раз. Поэтому к определённой руководящей ответственной роли я готовился и в целом готов. Но география назначения ни с кем не обсуждалась, ни со мной, ни с кем другим в партии, — отметил он.
Напомним, 20 июля президент РФ Владимир Путин назначил врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва. Экс-депутат пообещал, что в его рабочем кабинете свет будет гореть "до поздней ночи". В беседе с Лайфом он признался в любви хабаровчанам и поделился первыми планами в новой должности. Член ЛДПР также сообщил, что не собирается конкурировать на выборах главы региона с подозреваемым в причастности к убийствам местных предпринимателей бывшим губернатором Сергеем Фургалом, если тот будет оправдан.