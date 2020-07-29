Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Дегтярёв признался, что не ожидал своего назначения на пост губернатора Хабаровского края

При этом он подчеркнул, что готов к руководящей роли.

95

Фото © ТАСС / Моргулис Дмитрий

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв в интервью газете "Коммерсант" заявил, что не ожидал своего назначения на пост главы региона.

"Давайте беречь друг друга". Дегтярёв сообщил, что у участников акции в поддержку Фургала нашли ножи и топор

Он также призвал жителей региона оставаться дома и соблюдать безопасную дистанцию.

Конечно, это было неожиданно. Но по поводу моей карьеры в целом и у меня, и у ЛДПР были однозначные планы... Я в кадровом резерве президента больше 10 лет в первой сотне. Партия меня номинировала на разные позиции много раз. Поэтому к определённой руководящей ответственной роли я готовился и в целом готов. Но география назначения ни с кем не обсуждалась, ни со мной, ни с кем другим в партии, — отметил он.

Напомним, 20 июля президент РФ Владимир Путин назначил врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва. Экс-депутат пообещал, что в его рабочем кабинете свет будет гореть "до поздней ночи". В беседе с Лайфом он признался в любви хабаровчанам и поделился первыми планами в новой должности. Член ЛДПР также сообщил, что не собирается конкурировать на выборах главы региона с подозреваемым в причастности к убийствам местных предпринимателей бывшим губернатором Сергеем Фургалом, если тот будет оправдан.

Дегтярёв пригласил в Хабаровск главу Минстроя Якушева для решения вопроса обманутых дольщиков

Отмечается, что свои квартиры в регионе ждут более 1,4 тысячи человек.

Выбор редакции

Loading...