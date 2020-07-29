Депутаты Рады требуют от Зеленского провести местные выборы на территории Донбасса

Депутаты от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) требуют от президента Украины Владимира Зеленского провести местные выборы в Донбассе на всех уровнях.

— "Зе-власть" [президент Украины Владимир Зеленский] целенаправленно срывает выборы на востоке Украины. В начале депутаты "Зе-большинства" [депутаты Верховной рады от "Слуги народа"] отказывают жителям Луганской и Донецкой областей в праве выбрать областные советы. Теперь Зеленский принимает указы о введении военно-гражданских администраций в двух крупных городах Луганской области — Лисичанске и Северодонецке, тем самым фактически запретив жителям этих городов выбрать в городские советы своих представителей, — говорится в заявлении на сайте партии.

Кроме того, нардепы отмечают, что такой подход нынешней украинской власти говорит о том, что они являются "последователями партии войны". Так они называли сторонников бывшего главы государства Петра Порошенко.

Также подчёркивается, что Зеленский со своей командой лишает жителей востока Украины права на местное самоуправление. По их мнению, они "боятся проиграть на местных выборах, зная, что им не доверяют люди, и пытаются спрятаться от недоверия граждан за военными администрациями.

Кроме того, в заявлении партии сказано, что украинский лидер должен обеспечить местные выборы не только на подконтрольных Киеву территориях Донбасса, но и на неподконтрольных.

— Мы требуем обеспечить проведение выборов в местные советы всех уровней на всей подконтрольной территории Украины. А также ускорить разработку законов, необходимых для проведения выборов на отдельных территориях Луганской и Донецкой областей, — заявили в партии.

Ранее депутаты Рады 15 июля приняли решение о проведении местных выборов. Они пройдут на всей территории Украины, за исключением Донецкой и Луганской областей. Как отметили в Киеве, выборы в Донбассе "будут назначены в установленном отдельным законом порядке при восстановлении полного контроля Украины над государственной границей, при восстановлении конституционного строя и правопорядка, при соблюдении безопасности в регионе, разоружения военных формирований, вывода техники".