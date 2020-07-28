Экс-депутат Рады назвал единственный способ прекратить огонь в Донбассе

Бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров считает, что без политической воли невозможно закончить военный конфликт на территории Донбасса. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия-1".

— По всей линии разграничения в Донбассе нужно принимать политические решения и разводить силы и средства. Иначе добиться мира невозможно, — отметил Килинкаров.

Кроме того, экс-парламентарий уверен, что договорённости между Киевом и ДНР и ЛНР о прекращении огня будут рано или поздно нарушены. По его словам, "обязательно найдётся кто-то, кто выстрелит".

Килинкаров подчеркнул, что это будет причиной для нового витка конфликта, а власти Незалежной раскрутят его до мирового масштаба.

— Потому что украинские политики кровно заинтересованы в войне, окончание войны — это их политическая смерть, — поведал он.

Бывший нардеп также добавил, что хаос на Украине закончится только в тот момент, когда власти признают государственный переворот и привлекут к ответственности всех, кто к этому был причастен.

Напомним, ранее в ДНР сообщили, что во время заседания контактной группы по урегулированию военного конфликта в Донбассе удалось согласовать дополнительные меры контроля за прекращением огня. Полпред РФ в трёхсторонней контактной группе Борис Грызлов заявил, что Москва удовлетворена согласованием прекращения огня между Украиной и Донецкой и Луганской Народными Республиками.