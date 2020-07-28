В Берлине лиса-воровка утащила из домов местных жителей около 100 единиц обуви

На юго-западе Берлина лиса украла с террас местных жителей около 100 единиц обуви. Об этом пишет издание Der Tagesspiegel.

Отмечается, что хитрое животное появилось в районе Целендорф. Разоблачить его смог местный мужчина Кристиан Мейер.

Fuchs, Du hast die Schuh gestohlen...🎶In #Zehlendorf wurden mehr als 100 Schuhe von einem Fuchs gemopst. Die ganze Geschichte morgen @TspCheckpoint. (📸: Christian Meyer) pic.twitter.com/pjnKhvobOa — Felix Hackenbruch (@FHackenbruch) July 26, 2020

Уточняется, что две недели назад он заметил, что ночью с террасы пропал один его кроссовок. Об этом он сообщил на местном портале, и выяснилось, что с такой проблемой столкнулись и другие граждане.

Спустя некоторое время Мейер увидел лису на одной из улиц с двумя синими тапочками в зубах, а через несколько дней решил проследить за воровкой в лесном массиве.

— Я полз сквозь чащу целый час, — рассказал мужчина, отметив, что поцарапал ноги и руки.