Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В Берлине лиса-воровка утащила из домов местных жителей около 100 единиц обуви

Разоблачить её удалось в тот момент, когда животное несло в зубах очередную партию обуви.

21

Фото © Twitter / Felix Hackenbruch

На юго-западе Берлина лиса украла с террас местных жителей около 100 единиц обуви. Об этом пишет издание Der Tagesspiegel.

Отмечается, что хитрое животное появилось в районе Целендорф. Разоблачить его смог местный мужчина Кристиан Мейер.

Уточняется, что две недели назад он заметил, что ночью с террасы пропал один его кроссовок. Об этом он сообщил на местном портале, и выяснилось, что с такой проблемой столкнулись и другие граждане.

Спустя некоторое время Мейер увидел лису на одной из улиц с двумя синими тапочками в зубах, а через несколько дней решил проследить за воровкой в лесном массиве.

Лис умудрился застрять в колесе, из-за чего пришлось развёртывать целую спасательную операцию

В пригороде Лондона лис умудрился застрять в колесе машины. Вызволяли беднягу целым экипажем службы спасения.

Я полз сквозь чащу целый час, — рассказал мужчина, отметив, что поцарапал ноги и руки.

В результате поисков он обнаружил тайник с огромным количеством обуви. Стоит отметить, что свой кроссовок он там не нашёл, однако помог нескольким жителям найти украденную обувь.

Выбор редакции

Loading...