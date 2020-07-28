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"Нас преследовало пять полицейских катеров". В Петербурге задержали блогера Артёма Тарасова

Звезда Сети сначала катался с женой и братом-рэпером на яхте, где тот давал свой концерт.

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Видео © Instagram / artemtarasov_mma, LIFE

Популярного блогера Артёма Тарасова задержали в Санкт-Петербурге, о чём он сам рассказал в прямом эфире в своём инстаграме.

Сегодня мы все со своими братьями катались на яхте. Нас преследовало пять полицейских катеров. На Корнея (брат блогера. — Прим. Лайфа) кто-то нажаловался за административное правонарушение, и за нами приехало три машины, тут пацаны молодые, — поделился подробностями историями Тарасов.

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Подробности истории Пятому каналу рассказал пресс-секретарь блогера. По его словам, во время прогулки на яхте Тарасова и его брата-рэпера Корнея последний давал концерт. Однако причины задержания пресс-секретарю неизвестны.

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