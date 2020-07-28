"Нас преследовало пять полицейских катеров". В Петербурге задержали блогера Артёма Тарасова

Видео © Instagram / artemtarasov_mma, LIFE
Популярного блогера Артёма Тарасова задержали в Санкт-Петербурге, о чём он сам рассказал в прямом эфире в своём инстаграме.
— Сегодня мы все со своими братьями катались на яхте. Нас преследовало пять полицейских катеров. На Корнея (брат блогера. — Прим. Лайфа) кто-то нажаловался за административное правонарушение, и за нами приехало три машины, тут пацаны молодые, — поделился подробностями историями Тарасов.
Без жестокости кулачных боёв, но с фриками. Новое движение поп-ММА взрывает ИнтернетМир единоборств не останавливается на достигнутом и всё больше набирает обороты. Появляются новые имена, рекорды и направления. Так, в первые ряды выходит движение поп-ММА. Разбираемся, что же это такое.
Подробности истории Пятому каналу рассказал пресс-секретарь блогера. По его словам, во время прогулки на яхте Тарасова и его брата-рэпера Корнея последний давал концерт. Однако причины задержания пресс-секретарю неизвестны.