"Нас преследовало пять полицейских катеров". В Петербурге задержали блогера Артёма Тарасова

Без жестокости кулачных боёв, но с фриками. Новое движение поп-ММА взрывает Интернет Мир единоборств не останавливается на достигнутом и всё больше набирает обороты. Появляются новые имена, рекорды и направления. Так, в первые ряды выходит движение поп-ММА. Разбираемся, что же это такое.