Теперь ещё один штат. Канье Уэст подал документы на регистрацию кандидатом в президенты в Нью-Джерси

Ким Кардашьян разрыдалась перед папарацци, ругаясь с Канье Уэстом после его скандального выступления Ким Кардашьян и Канье Уэст впервые встретились после предвыборного митинга в Южной Каролине. Модель плакала, пока рэпер ей что-то доказывал.