Теперь ещё один штат. Канье Уэст подал документы на регистрацию кандидатом в президенты в Нью-Джерси

Американский рэпер Канье Уэст подал документы на регистрацию в кандидаты в президенты США в штате Нью-Джерси. Об этом свидетельствуют данные сайта избирательной комиссии штата.
Ким Кардашьян разрыдалась перед папарацци, ругаясь с Канье Уэстом после его скандального выступленияКим Кардашьян и Канье Уэст впервые встретились после предвыборного митинга в Южной Каролине. Модель плакала, пока рэпер ей что-то доказывал.
Отмечается, что артист предоставил 1327 подписей зарегистрированных избирателей штата. При этом минимальный порог — 800 подписей — он сумел уверенно преодолеть. Правда, Уэст в документах забыл указать свой предвыборный лозунг.
Канье Уэст пытается зарегистрироваться кандидатом в президенты США в ещё одном штатеРанее рэпер не собрал необходимые подписи для регистрации в Южной Каролине.
Теперь по закону все желающие могут до 31 июля высказать свои возражения против баллотирования Уэста.