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Теперь ещё один штат. Канье Уэст подал документы на регистрацию кандидатом в президенты в Нью-Джерси

Артист ранее предпринимал аналогичные попытки в Миссури, Южной Каролине и Оклахоме.

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Фото © Inatagram / kanyewestt_official

Американский рэпер Канье Уэст подал документы на регистрацию в кандидаты в президенты США в штате Нью-Джерси. Об этом свидетельствуют данные сайта избирательной комиссии штата.

Ким Кардашьян разрыдалась перед папарацци, ругаясь с Канье Уэстом после его скандального выступления

Ким Кардашьян и Канье Уэст впервые встретились после предвыборного митинга в Южной Каролине. Модель плакала, пока рэпер ей что-то доказывал.

Отмечается, что артист предоставил 1327 подписей зарегистрированных избирателей штата. При этом минимальный порог — 800 подписей — он сумел уверенно преодолеть. Правда, Уэст в документах забыл указать свой предвыборный лозунг.

Канье Уэст пытается зарегистрироваться кандидатом в президенты США в ещё одном штате

Ранее рэпер не собрал необходимые подписи для регистрации в Южной Каролине.

Теперь по закону все желающие могут до 31 июля высказать свои возражения против баллотирования Уэста.

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