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"Ты абсолютно такая же". Орейро примерила костюм Милагрос из "Дикого ангела" спустя много лет

Её партнёр по сериалу, Факундо Арана, признался, что не сохранил свои образы.

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Звезда сериала "Дикий ангел" — уругвайская актриса Наталия Орейро — надела костюм своей героини Милагрос впервые за более чем 20 лет.

Это произошло во время совместного эфира в "Инстаграме" с другим героем сериала, Факундо Араной, который исполнял роль Иво. Орейро решила вновь показать образ своей героини, чему очень был удивлён актёр.

Ты абсолютно такая же. Ты выглядишь точно так же, а я дядя Иво — как такое произошло? Нати, ты та же, не могу в это поверить, — восторженно отметил актёр.

Наталия Орейро захотела получить российский паспорт

Артистка отметила, что она задумалась об этом после шутки в программе "Вечерний Ургант".

Кроме того, Арана признался, что свои костюмы из "Дикого ангела" он не сохранил.

Легендарный сериал появился на экранах в конце 90-х годов прошлого века. Главным создателем картины является Энрике Торрес.

Ранее Лайф сообщал, что Орейро зарегистрировалась в "Инстаграме" и опубликовала ролик с русскими субтитрами, в котором рассказала, как ей пришла идея завести страницу в популярной соцсети.

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Рассказывая о том, как и почему она решила спеть песню Булата Окуджавы из кинофильма "Белорусский вокзал", Орейро отметила, что "почувствовала потребность присоединиться" к празднованию 75-летия Победы.

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