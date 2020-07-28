"Ты абсолютно такая же". Орейро примерила костюм Милагрос из "Дикого ангела" спустя много лет

Звезда сериала "Дикий ангел" — уругвайская актриса Наталия Орейро — надела костюм своей героини Милагрос впервые за более чем 20 лет.

Это произошло во время совместного эфира в "Инстаграме" с другим героем сериала, Факундо Араной, который исполнял роль Иво. Орейро решила вновь показать образ своей героини, чему очень был удивлён актёр.

— Ты абсолютно такая же. Ты выглядишь точно так же, а я дядя Иво — как такое произошло? Нати, ты та же, не могу в это поверить, — восторженно отметил актёр.

Кроме того, Арана признался, что свои костюмы из "Дикого ангела" он не сохранил.

Легендарный сериал появился на экранах в конце 90-х годов прошлого века. Главным создателем картины является Энрике Торрес.