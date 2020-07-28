США увидели "серьёзную проблему" в новых российских подлодках

Новые подводные лодки и крылатые ракеты российского производства являются для США "серьёзной проблемой", так как вместе могут угрожать территории страны. Такое мнение выразил генерал-лейтенант ВВС США Глен Ван Хёрк.

В ходе выступления в комитете сената он заявил, что потенциальные противники Штатов в последние 30 лет наблюдали за тем, как страна осуществляет сдерживание и ведёт себя при военных конфликтах.

— У них была возможность развиваться, наблюдая за нами, в частности, у России и Китая во всех областях. Россия развивает стратегические возможности, такие как подводные лодки, отследить которые сейчас — серьёзная проблема, — отметил Ван Хёрк.