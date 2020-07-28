США увидели "серьёзную проблему" в новых российских подлодках

Новые подводные лодки и крылатые ракеты российского производства являются для США "серьёзной проблемой", так как вместе могут угрожать территории страны. Такое мнение выразил генерал-лейтенант ВВС США Глен Ван Хёрк.
"Лететь полторы минуты". Гиперзвуковой ракетой "Авангард" могут вооружить подлодкиВ США заявили, что испытали "такую ракету, какой нет ни у кого". Военные эксперты считают, что с этой технологией Америка уже опоздала.
В ходе выступления в комитете сената он заявил, что потенциальные противники Штатов в последние 30 лет наблюдали за тем, как страна осуществляет сдерживание и ведёт себя при военных конфликтах.
— У них была возможность развиваться, наблюдая за нами, в частности, у России и Китая во всех областях. Россия развивает стратегические возможности, такие как подводные лодки, отследить которые сейчас — серьёзная проблема, — отметил Ван Хёрк.
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Проблему генерал-лейтенант видит не только в действиях России, но и в Китае, который "идёт по тому же пути", что и РФ.