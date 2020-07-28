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В Ингушетии неизвестные расстреляли сотрудника Росгвардии

Причина и обстоятельства конфликта неизвестны.

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Фото © ТАСС / Замир Усманов

В селе Яндаре трое неизвестных расстреляли автомобиль старшего лейтенанта Росгвардии. По информации Лайфа инцидент произошёл 28 июля в районе 19:30.

Отмечается, что нападение случилось в тот момент, когда сотрудник Росгвардии находился в салоне автомобиля, который стоял в поле, вместе с девушкой. При этом она смогла выжить. Погибшим оказался офицер 1987 года рождения.

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По предварительным данным, конфликт произошёл из-за долга.

Сразу же после этого нападавшие скрылись. Причины и обстоятельства конфликта выясняются.

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