В Ингушетии неизвестные расстреляли сотрудника Росгвардии

В селе Яндаре трое неизвестных расстреляли автомобиль старшего лейтенанта Росгвардии. По информации Лайфа инцидент произошёл 28 июля в районе 19:30.
Отмечается, что нападение случилось в тот момент, когда сотрудник Росгвардии находился в салоне автомобиля, который стоял в поле, вместе с девушкой. При этом она смогла выжить. Погибшим оказался офицер 1987 года рождения.
В Краснодаре неизвестные расстреляли предпринимателяПо предварительным данным, конфликт произошёл из-за долга.
Сразу же после этого нападавшие скрылись. Причины и обстоятельства конфликта выясняются.