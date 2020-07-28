Суд отказался объединять дела младшей и старших сестёр Хачатурян

Бутырский суд Москвы отказался объединять дела младшей и старших сестёр Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца. Такой вердикт был вынесен во время досудебной подготовки по уголовному делу в отношении младшей Марии, которую на момент совершения преступления признали невменяемой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Валентину Фролову.
По словам юриста, суд также отказался возвращать дело в Генпрокуратуру РФ и оставил его материалы для рассмотрения по существу. Однако ходатайство адвокатов Марии Хачатурян о слушании дела тройкой судей было удовлетворено.
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Потерпевшая сторона, в свою очередь, настаивала на дополнительном исследовании корыстного мотива девушек при убийстве. Сделать это предлагалось вернув дело прокурору для доработки органами следствия.
К рассмотрению по существу дела в отношении младшей из сестёр Хачатурян Марии Бутырский суд приступит 10 августа. А досудебная подготовка по делу старших сестёр назначена на 31 июля в Московском городском суде.
"Ждём оправдательный вердикт". Адвокаты сестёр Хачатурян — о предстоящем суде присяжныхЗащита убитого Михаила Хачатуряна надеется выиграть это дело и добиться наказания для его дочерей.
Напомним, три сестры — Крестина, Ангелина и Мария — убили своего отца Михаила 27 июля 2018 года. Девушки нанесли ему множество ножевых ранений. Они уверяли, что он издевался над ними, был жесток и совершал сексуальное насилие. Посмертная психиатрическая экспертиза выявила отклонения у отца семейства. Лайф публиковал аудиозапись звонка девушек в полицию после расправы над отцом и видео их первого допроса, было также заключение экспертов о психологическом состоянии сестёр Хачатурян сразу после убийства.