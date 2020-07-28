Суд отказался объединять дела младшей и старших сестёр Хачатурян

Бутырский суд Москвы отказался объединять дела младшей и старших сестёр Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца. Такой вердикт был вынесен во время досудебной подготовки по уголовному делу в отношении младшей Марии, которую на момент совершения преступления признали невменяемой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Валентину Фролову.

По словам юриста, суд также отказался возвращать дело в Генпрокуратуру РФ и оставил его материалы для рассмотрения по существу. Однако ходатайство адвокатов Марии Хачатурян о слушании дела тройкой судей было удовлетворено.

Потерпевшая сторона, в свою очередь, настаивала на дополнительном исследовании корыстного мотива девушек при убийстве. Сделать это предлагалось вернув дело прокурору для доработки органами следствия.

К рассмотрению по существу дела в отношении младшей из сестёр Хачатурян Марии Бутырский суд приступит 10 августа. А досудебная подготовка по делу старших сестёр назначена на 31 июля в Московском городском суде.