Facebook блокирует тех, кто мыслит неправильно. Соцсеть нужно остановить, но блокировать нельзя

Ресурс, очевидно, удаляет те посты, которые не соответствуют интересам его и партнёров, а не те, что противоречат законодательству стран, в которых он работает. Государствам нужно искать новый подход к взаимодействию с соцсетями.

Контент в соцсетях фактически отпущен на самотёк. Любой пользователь может зайти на сайт и опубликовать любую запись. Естественно, так нельзя и нужен контроль, чтобы люди не нарушали местного законодательства.

Для этого в соцсетях существуют компании, занимающиеся фактчекингом. Только есть проблема — они занимаются не нахождением фейков, а фактически цензурой, удаляя неугодные посты и блокируя сообщества, организаторы которых мыслят "неправильно".

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В апреле этого года к модерации контента в Эстонии, Латвии и Литве Facebook привлёк откровенно политизированную и русофобскую лабораторию по проверке фактов и исследованию социальных сетей Re:Check, работающую под эгидой портала Re:Baltica.

Другой скандал произошёл на Украине. Facebook заблокировал издание "Заборона" за критику неонацистов. Выяснилось, что украинские фактчекеры соцсети, интернет-проект StopFake тесно с ними дружат.

Россиянам знаком другой случай. 9 мая соцсеть начала удалять фотографии с красным знаменем над рейхстагом. Соцсеть сделала это без объяснений и не восстановила посты. Параллельно Белый дом поздравил с праздником Великобританию и США, но не Россию и страны бывшего СССР. Это наталкивает на мысль, что удаление тех постов — политический ход. В общем, ни о какой объективности не идёт речи.

Почему блокировка не решит проблему?

Блокировать соцсети — не вариант. Это доставит неудобства тем, кому нравится пользоваться конкретной соцсетью. Так было с Telegram, когда заблокированный мессенджер не загружался или работал медленно.

— Блокировка — это даже выгодно самим иностранным соцсетям, но не пользователям, люди испытают неудобство. Кроме того, ресурсы смогут состроить образ жертвы и тем самым только привлечь новую аудиторию, — говорит 1-й заместитель председателя Комиссии по развитию информационного общества Александр Малькевич.

Какие меры нужно принять?

Депутат Государственной думы РФ и член комитета по ИТ Антон Горелкин считает, что лучший способ решить регулировать работу иностранных соцсетей — мешать им зарабатывать на территории страны, где они не подчиняются законодательству.

— Блокировка — не выход. Я был и против блокировки Telegram. Это неэффективно, и это бьёт по россиянам. Есть решения с большей эффективностью и меньшим уроном. Например, ограничения на показ рекламы. Так мы повлияем на их финансовую отчётность. А для любой международной компании это важнейший показатель. Опыт Евросоюза доказывает эффективность мер, — говорит эксперт.

Следующая задача государства — наладить диалог с международными соцсетями. Только так россияне смогут узнать, почему их заблокировали, и хотя бы надеяться на потенциальную разблокировку.

— Одна из проблем для государства — отсутствие российского представительства западных компаний. У того же Facebook его нет, а курируется он Польшей, недружественной для нас страной. Мы должны требовать открытия официальных представительств в России, совершенствовать своё законодательство. Чтобы была возможность влиять на блокировку и разблокировку сайтов. Выходить на международные организации, — говорит Антон Горелкин.

1-й заместитель председателя Комиссии по развитию информационного общества Александр Малькевич считает, что России нужно осуществить три шага, чтобы наладить работу Facebook и других западных соцсетей: не давать российским компаниям рекламироваться на этих площадках и блокировать денежные переводы к ним, снижать трафик и добавлять всплывающее окно с предупреждением, что соцсеть может ввести в заблуждение.