Дуров назвал семь факторов, которые должны волновать пользователей App Store

Создатель "Телеграма" Павел Дуров раскритиковал App Store после того, как многие крупные разработчики выразили недовольство политикой компании, и решил привести примеры, которые касаются самих пользователей.
Дуров договорился. Почему "Телеграм" разблокировали в России на самом деле?Роскомнадзор объявил о разблокировке одного из самых популярных мессенджеров в России. Но всё ли так радужно теперь для пользователей "Телеграма"?
Согласно посту в его telegram-канале, в первой тройке минусов находятся: более высокие цены (30% комиссия Apple, которая увеличивает стоимость всех покупок); цензура, из-за которой часть приложений для iPhone недоступна; снижение конфиденциальности, требующее создание аккаунта Apple.
— Результат — вы платите своей личной информацией за их жадность, — написал Дуров.
Далее следуют ещё четыре фактора: задержка обновлений из-за, как считает Дуров, "удручающей неэффективности модераторов Apple"; меньшее количество приложений; увеличение количества рекламы; снижение качества приложений.
— Миллиарды долларов, которые разработчики отдают в Apple, могли бы идти на повышение качества популярных приложений. Сегодня эти миллиарды пылятся на офшорных счетах Apple и не приносят пользы человечеству, — отметил он.
Ранее Telegram открыл для своих пользователей возможность совершать видеозвонки после обновления программы до версии 6.3 для iOS. Команда мессенджера обновила приложение, но для активации новой функции пока что придётся проделать ряд манипуляций.