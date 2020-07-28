Дуров назвал семь факторов, которые должны волновать пользователей App Store

Создатель "Телеграма" Павел Дуров раскритиковал App Store после того, как многие крупные разработчики выразили недовольство политикой компании, и решил привести примеры, которые касаются самих пользователей.

Согласно посту в его telegram-канале, в первой тройке минусов находятся: более высокие цены (30% комиссия Apple, которая увеличивает стоимость всех покупок); цензура, из-за которой часть приложений для iPhone недоступна; снижение конфиденциальности, требующее создание аккаунта Apple.

— Результат — вы платите своей личной информацией за их жадность, — написал Дуров.

Далее следуют ещё четыре фактора: задержка обновлений из-за, как считает Дуров, "удручающей неэффективности модераторов Apple"; меньшее количество приложений; увеличение количества рекламы; снижение качества приложений.

— Миллиарды долларов, которые разработчики отдают в Apple, могли бы идти на повышение качества популярных приложений. Сегодня эти миллиарды пылятся на офшорных счетах Apple и не приносят пользы человечеству, — отметил он.