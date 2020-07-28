Премия Emmy объявила своих номинантов

Церемония объявления номинантов на премию Emmy прошла сегодня в Лос-Анджелесе в дистанционном формате в условиях пандемии коронавируса. Ведущая комедийная актриса Лесли Джонс отметила, что вместо привычного зала с большим количеством звёзд она оказалась в студии один на один с оператором.

Среди рекордсменов премии в этом году фантастический боевик от режиссёров Николь Кэссел и Стивена Уильямса "Хранители". Он выдвинут на награды в 26 номинациях. Чуть меньше — 20 номинаций — у комедийного сериала "Удивительная миссис Мейзел" режиссёров Эми Шерман-Палладино и Дэниела Палладино. И сериал "Озарк" от Джейсена Бейтмена номинирован в 18 категориях.

За звание лучшей драматической актрисы по версии Emmy в этом году поборются Дженнифер Энистон за роль в сериале "Утреннее шоу", Оливия Колман, сыгравшая в сериале "Корона". За эту роль она уже получила "Оскар" и "Золотой глобус". Также в этой категории номинированы Джоди Комер ("Убивая Еву"), Лора Линни ("Озарк"), Сандра О ("Убивая Еву") и Зендея ("Эйфория").

Кристина Эпплгейт за роль в "Мёртв для меня", Рейчел Броснахэн, сыгравшая в "Удивительная миссис Мейзел" и Линда Карделлини ("Мёртв для меня") номинированы на номинацию "Лучшая комедийная актриса". Вместе с ними за звание поборются Кэтрин О'Хара ("Шиттс Крик"), Исса Рэй ("Белая ворона") и Трэйси Эллис Росс ("Чёрная комедия").

Статуэтку в номинации "Лучший комедийный актёр" могут получить Энтони Андерсон ("Чёрная комедия"), Дон Чидл ("Чёрный понедельник") и Тед Дэнсон ("В лучшем мире"). Завоевать это звание могут также Майкл Дуглас за роль в "Метод Комински", Юджин Леви ("Шиитс Крик") и Рами Юсеф, сыгравший в сериале "Рами".

А в категории "Лучший драматический актёр" номинированы два артиста сериала "Наследники" Джереми Стронг и Брайн Кокс, звезда "Позы" Билли Портер, Джейсон Бейтман, сыгравший в "Озарк", Стерлинг Браун за роль в "Это мы" и Стив Карелл, исполнивший роль Митча Кесслера в "Утреннем шоу".