Песни Бузовой запретили включать в одной из саун Петербурга

Суд в Санкт-Петербурге оставил без изменения решение о запрете на использование нескольких композиций Ольги Бузовой в музыкальном автомате одной из саун города на Неве, сообщает РИА "Новости".

— Тринадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение нижестоящей инстанции, которая по иску компании "Арчер мьюзик продакшнс" <...> взыскала с владельца оздоровительного комплекса 348 тысяч рублей за незаконное использование трёх фонограмм, — пишет информагентство.

Отмечается, что речь идёт о трёх композициях: "Улететь", "Люди не верили" и "Привыкаю". Песни копировались в память музыкального автомата, установленного на территории оздоровительного комплекса "Праздник". Лицензионного договора у ответчика не было.