Песни Бузовой запретили включать в одной из саун Петербурга

Суд в Санкт-Петербурге оставил без изменения решение о запрете на использование нескольких композиций Ольги Бузовой в музыкальном автомате одной из саун города на Неве, сообщает РИА "Новости".
Бузова устроила жаркие съёмки для Playboy, и фанаты обратили внимание на размер её грудиУ ведущей появились пышные формы.
— Тринадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение нижестоящей инстанции, которая по иску компании "Арчер мьюзик продакшнс" <...> взыскала с владельца оздоровительного комплекса 348 тысяч рублей за незаконное использование трёх фонограмм, — пишет информагентство.
Отмечается, что речь идёт о трёх композициях: "Улететь", "Люди не верили" и "Привыкаю". Песни копировались в память музыкального автомата, установленного на территории оздоровительного комплекса "Праздник". Лицензионного договора у ответчика не было.
Ольга Бузова — бывшая участница, а ныне ведущая реалити-шоу "Дом-2". Она также снялась в сериале "Бедные люди" и ряде других телевизионных проектов, является писательницей, певицей, модельером и бизнес-леди. Подробнее о биографии Бузовой читайте на uznayvse.ru.