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Российская улица исчезла с карты Киева

Теперь она называется в честь погибшего в зоне АТО Юрия Литвинского.

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Фото © Pixabay

В столице Украины — Киеве — улицу, которая носила название Российская, переименовали. Об этом сообщает агентство "Униан".

Отмечается, что решение о смене названия поддержал 61 депутат городского совета из 82. Теперь улица будет носить имя Юрия Литвинского, погибшего во время военных действий в Донбассе.

"Чернокожий великомученик". В Раде предложили переименовать проспект Бандеры в честь Джорджа Флойда

Инициатор идеи заявил, что убитого в США нужно канонизировать и "назначить день почитания в церкви".

Ранее Лайф сообщал, что "Фейсбук" изменил написание украинской столицы на английском языке.

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