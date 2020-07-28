Российская улица исчезла с карты Киева

В столице Украины — Киеве — улицу, которая носила название Российская, переименовали. Об этом сообщает агентство "Униан".
Отмечается, что решение о смене названия поддержал 61 депутат городского совета из 82. Теперь улица будет носить имя Юрия Литвинского, погибшего во время военных действий в Донбассе.
"Чернокожий великомученик". В Раде предложили переименовать проспект Бандеры в честь Джорджа ФлойдаИнициатор идеи заявил, что убитого в США нужно канонизировать и "назначить день почитания в церкви".
Ранее Лайф сообщал, что "Фейсбук" изменил написание украинской столицы на английском языке.