"Даю тебе 12 часов". Неизвестный облил бензином и грозился поджечь работника сервиса по ремонту в Челябинске

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В Челябинске неизвестный облил бензином и грозился поджечь работника сервиса по ремонту телефонов. Сейчас мужчину ищет полиция. Об этом сообщает паблик "Типичный Челябинск".
Отмечается, что инцидент произошёл ещё в апреле. По данным паблика, это не первый конфликт между мужчинами. На опубликованной видеозаписи слышно, как злоумышленник говорит работнику сервиса, что больше не будет приходить и даёт 12 часов. После этого нападавший покинул офис, однако потерпевший побежал вслед за ним.
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