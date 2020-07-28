"Даю тебе 12 часов". Неизвестный облил бензином и грозился поджечь работника сервиса по ремонту в Челябинске

Отмечается, что инцидент произошёл ещё в апреле. По данным паблика, это не первый конфликт между мужчинами. На опубликованной видеозаписи слышно, как злоумышленник говорит работнику сервиса, что больше не будет приходить и даёт 12 часов. После этого нападавший покинул офис, однако потерпевший побежал вслед за ним.