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"Даю тебе 12 часов". Неизвестный облил бензином и грозился поджечь работника сервиса по ремонту в Челябинске

Сейчас злоумышленника ищет полиция.

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Видео © VK / Типичный Челябинск

Видео © VK / Типичный Челябинск

В Челябинске неизвестный облил бензином и грозился поджечь работника сервиса по ремонту телефонов. Сейчас мужчину ищет полиция. Об этом сообщает паблик "Типичный Челябинск".

Отмечается, что инцидент произошёл ещё в апреле. По данным паблика, это не первый конфликт между мужчинами. На опубликованной видеозаписи слышно, как злоумышленник говорит работнику сервиса, что больше не будет приходить и даёт 12 часов. После этого нападавший покинул офис, однако потерпевший побежал вслед за ним.

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Чтобы остановить агрессивных правонарушителей, сотрудникам полиции пришлось применить оружие, но никто не пострадал.

Напомним, ранее Лайф рассказывал про пьяного мужчину из Подмосковья, который разозлился на банкомат и избил его мусорным ведром. Он уже задержан. Однако, что именно стало причиной такого поведения дебошира, неизвестно.

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