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Роскошный пожар. В Москве лимузин вспыхнул прямо на пешеходном переходе — видео

В салоне автомобиля никого не было, а водитель успел выбраться из горящей машины.

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Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

На северо-западе Москвы в районе Машкинского шоссе загорелся лимузин прямо на пешеходном переходе. В распоряжении Лайфа появилось видео с места происшествия.

Уточняется, что автомобиль остановился на светофоре, и в этот момент, вероятно, произошёл взрыв под капотом транспортного средства.

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О пострадавших пока не сообщается.

На кадрах видно, как у лимузина горит передняя часть. Кузов машины оплавился за несколько минут. К счастью, людей в салоне не было, а водитель успел выбраться из машины.

На место немедленно выехали пожарные, сотрудники ДПС перекрыли дорогу. Сообщается, что спасателям удалось ликвидировать возгорание.

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