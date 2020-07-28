Роскошный пожар. В Москве лимузин вспыхнул прямо на пешеходном переходе — видео

Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

На северо-западе Москвы в районе Машкинского шоссе загорелся лимузин прямо на пешеходном переходе. В распоряжении Лайфа появилось видео с места происшествия.

Уточняется, что автомобиль остановился на светофоре, и в этот момент, вероятно, произошёл взрыв под капотом транспортного средства.

На кадрах видно, как у лимузина горит передняя часть. Кузов машины оплавился за несколько минут. К счастью, людей в салоне не было, а водитель успел выбраться из машины.