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Ушёл из жизни чемпион Олимпиады-80 Александр Аксинин

Причины смерти пока остаются не известны.

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Фото © Ун Да-Син Вячеслав / ТАСС

Олимпийский чемпион по лёгкой атлетике 1980 года Александр Аксинин, победивший в эстафете 4х100 метров, ушёл из жизни, сообщает ТАСС.

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Сегодня мне позвонил тренер Александра и сказал, что Саша умер. Говорят, ему стало плохо на даче. Его забрала скорая, и он скончался. Причины смерти мне пока не известны, — рассказал изданию Николай Сидоров, выступавший вместе с Аксининым в финале эстафеты на Олимпиаде-80 в Москве.

Сборная СССР победила в эстафете 4х100 м на Олимпиаде 1980 года. Вместе с Аксининым и Сидоровым в состав команды входили Владимир Муравьёв и Андрей Прокофьев. До этого, в 1976 году, Аксинин завоевал бронзовую награду в Монреале в эстафете 4х100 м.

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