Ушёл из жизни чемпион Олимпиады-80 Александр Аксинин

Олимпийский чемпион по лёгкой атлетике 1980 года Александр Аксинин, победивший в эстафете 4х100 метров, ушёл из жизни, сообщает ТАСС.

— Сегодня мне позвонил тренер Александра и сказал, что Саша умер. Говорят, ему стало плохо на даче. Его забрала скорая, и он скончался. Причины смерти мне пока не известны, — рассказал изданию Николай Сидоров, выступавший вместе с Аксининым в финале эстафеты на Олимпиаде-80 в Москве.

Сборная СССР победила в эстафете 4х100 м на Олимпиаде 1980 года. Вместе с Аксининым и Сидоровым в состав команды входили Владимир Муравьёв и Андрей Прокофьев. До этого, в 1976 году, Аксинин завоевал бронзовую награду в Монреале в эстафете 4х100 м.