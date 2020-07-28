Автопортрет Рембрандта продали за 18,7 миллиона долларов на аукционе в Лондоне

Картина Рембрандта (Харменс ван Рейн, 1606 — 1669), где он написал себя, была продана в Лондоне за 18,7 миллиона долларов (около 1,3 миллиарда рублей). Это стало рекордной стоимостью автопортрета голландского художника, когда-либо реализованного на аукционе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аукционный дом Sotheby's, который является организатором торгов под названием "От Рембрандта до Рихтера".

Отмечается, что за картину боролись шесть коллекционеров. Предварительная оценочная стоимость полотна составляла 15–20 миллионов долларов, а итоговая цена автопортрета в два раза превысила рекорд, установленный в 2003 году. Тогда портрет Рембрандта, написанный им самим, ушёл с молотка за 8,9 миллиона долларов.

На аукционе была реализована картина, написанная в 1632 году, когда художнику было 26 лет. Этот автопортрет считается очень редким, так как, по оценкам аукционного дома, Рембрандт изобразил себя в парадной одежде — в воротнике и чёрной шляпе — только на двух картинах из 80 подобных. Кроме того, это полотно находится в частной коллекции.