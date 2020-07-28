Ким Кардашьян разрыдалась перед папарацци, ругаясь с Канье Уэстом после его скандального выступления

Неделю назад в Южной Каролине прошёл митинг, на котором выступил Канье. Медиа вовсю начали обсуждать странное поведение рэпера. Он матерился, плакал, да и вообще вёл себя несдержанно. Фанаты даже начали волноваться за психическое здоровье артиста. С тех пор его не видели вместе со своей женой, но вчера папарацци засняли, как супружеская пара ругается на парковке закусочной в Коди, штат Вайоминг.

На кадрах отчётливо видно, что пара выясняет отношения. Пока Кардашьян плачет, рэпер активно жестикулирует руками, видимо, что-то доказывая. TMZ сообщает , что модель пытается заставить мужа согласиться на медицинскую помощь. Необходимость в ней стала очевидна после митинга, на котором артист в слезах рассказывал о том, что, когда Ким забеременела Норт Уэст, они хотели сделать аборт.

Напомним, Ким рассказала СМИ, что у её мужа серьёзное биполярное расстройство и сейчас его психическое состояние пошатнулось особенно сильно. За прошедшую неделю помимо скандального выступления Канье успел извиниться перед Кардашьян за слова, которые могли её ранить, а потом рассказал, что хочет развестись.

Ким тоже время зря не теряла — девушка уже связалась с юристом, занимающимся бракоразводными процессами. По всей видимости, брак трещит по швам, так что остаётся только надеяться, что звёздам удастся преодолеть этот кризис.