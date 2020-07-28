Оператор "Северного потока – 2" обжаловал решение суда ЕС по Газовой директиве

Компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором проекта строительства газопровода "Северный поток – 2", подала апелляцию на решение суда Евросоюза после отказа рассматривать иск против действия норм Газовой директивы в отношении трубопровода. Об этом рассказали в пресс-службе компании, передаёт ТАСС.
— Компания Nord Stream 2 AG не разделяет аргументации суда, касающейся процессуальных вопросов, и по-прежнему убеждена, что поправки к Газовой директиве являются незаконной дискриминацией. В связи с этим 28 июля 2020 года Nord Stream 2 подала апелляцию на решение Суда общей юрисдикции ЕС в Европейский суд, — отметили в компании.
Украина и Польша договорились мешать строительству "Северного потока — 2"Кроме того, стороны совместно будут продолжать сотрудничество с США в области энергетики.
В июле прошлого года Nord Stream 2 AG направила в Суд общей юрисдикции Европейского союза иск об отмене директивы (ЕС) 2019/692, вносящей поправку в Газовую директиву ЕС. По мнению оператора, она нарушает правовые принципы Европейского союза о равном обращении и пропорциональности. В мае 2020 года суд принял решение об отказе в рассмотрении иска по процессуальным соображениям. Суд не отклонил иск по существу.
Согласно поправкам оператором газопровода "Северный поток – 2" должна выступать компания, которая не зависит от "Газпрома", а 50% мощности трубопровода нужно зарезервировать под прокачку голубого топлива от других поставщиков.
Оператор "Северного потока – 2" заявил, что нерест трески не помешает строительствуОтмечается, что нужный участок газопровода не попадает под сезонные ограничения.
В мае этого года Федеральное сетевое агентство Германии (ФСА) на 20 лет освободило от этих требований "Северный поток", но отказало в этом "Северному потоку – 2".