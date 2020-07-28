Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Оператор "Северного потока – 2" обжаловал решение суда ЕС по Газовой директиве

По мнению компании, поправки к директиве являются незаконной дискриминацией.

143
Post cover

Фото © ТАСС / DPA

Компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором проекта строительства газопровода "Северный поток – 2", подала апелляцию на решение суда Евросоюза после отказа рассматривать иск против действия норм Газовой директивы в отношении трубопровода. Об этом рассказали в пресс-службе компании, передаёт ТАСС.

Компания Nord Stream 2 AG не разделяет аргументации суда, касающейся процессуальных вопросов, и по-прежнему убеждена, что поправки к Газовой директиве являются незаконной дискриминацией. В связи с этим 28 июля 2020 года Nord Stream 2 подала апелляцию на решение Суда общей юрисдикции ЕС в Европейский суд, — отметили в компании.

Украина и Польша договорились мешать строительству "Северного потока — 2"

Кроме того, стороны совместно будут продолжать сотрудничество с США в области энергетики.

В июле прошлого года Nord Stream 2 AG направила в Суд общей юрисдикции Европейского союза иск об отмене директивы (ЕС) 2019/692, вносящей поправку в Газовую директиву ЕС. По мнению оператора, она нарушает правовые принципы Европейского союза о равном обращении и пропорциональности. В мае 2020 года суд принял решение об отказе в рассмотрении иска по процессуальным соображениям. Суд не отклонил иск по существу.

Согласно поправкам оператором газопровода "Северный поток – 2" должна выступать компания, которая не зависит от "Газпрома", а 50% мощности трубопровода нужно зарезервировать под прокачку голубого топлива от других поставщиков.

Оператор "Северного потока – 2" заявил, что нерест трески не помешает строительству

Отмечается, что нужный участок газопровода не попадает под сезонные ограничения.

В мае этого года Федеральное сетевое агентство Германии (ФСА) на 20 лет освободило от этих требований "Северный поток", но отказало в этом "Северному потоку – 2".

Выбор редакции

Loading...