Опрос: Более 70% белорусов планируют голосовать на выборах президента за Лукашенко

За нынешнего президента Белоруссии Александра Лукашенко на ближайших выборах главы государства готово проголосовать более 70% граждан республики. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, который провёл аналитический центр Ecoom по заказу телеканала ОНТ.

— Александра Лукашенко готовы поддержать 72,3% белорусов. Рейтинги остальных не превышают суммарно 10%. Затруднились ответить — 10,9%, не захотели отвечать — 3,1%, против всех — 3,7%, — говорится в сообщении.

Согласно данным из опубликованной таблицы, видно, что кандидата Светлану Тихановскую готовы поддержать 7,5% жителей страны, Анну Канопацкую — 1,6%, Сергея Черечня — 0,2%, Андрея Дмитриева — 0,7% граждан.

Уточняется, что в телефонном опросе, который проводился в период с 23 по 27 июля, приняли участие 1879 респондентов. Стоит отметить, что предыдущий соцопрос показывал, что Лукашенко на выборах готовы поддержать 69,4% жителей Белоруссии.

Кроме того, по данным опроса, уровень доверия к действующему главе государства составляет 78,1%.