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Российские военные улучшили боевую подготовку во время пандемии

Деятельность была организована таким образом, чтобы избегать массового скопления военнослужащих.

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Фото © ТАСС / Пётр Ковалев

Введённые из-за коронавирусной инфекции ограничения положительно повлияли на уровень боевой подготовки российских военных и превышают аналогичные показатели прошлого года. Об этом в интервью "Красной звезде" рассказал начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-полковник Иван Бувальцев.

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В том числе на необходимом уровне поддерживается состояние ядерной триады.

Интенсивность проведения мероприятий боевой подготовки, несмотря на условия, с которыми мы столкнулись, не спадала. Об этом свидетельствует рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года индивидуальных показателей боевой подготовки, — заявил Бувальцев.

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Мероприятия проводились с целью оценить способность военных обеспечить безопасность на юго-западе страны.

Деятельность была организована таким образом, чтобы избегать массового скопления военнослужащих, отметил Бувальцев. Кроме того, он напомнил, что в армии были возрождены сбор-походы кораблей ВМФ, благодаря чему удалось сохранить боеготовность отечественного флота.

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