Российские военные улучшили боевую подготовку во время пандемии

Введённые из-за коронавирусной инфекции ограничения положительно повлияли на уровень боевой подготовки российских военных и превышают аналогичные показатели прошлого года. Об этом в интервью "Красной звезде" рассказал начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-полковник Иван Бувальцев.

— Интенсивность проведения мероприятий боевой подготовки, несмотря на условия, с которыми мы столкнулись, не спадала. Об этом свидетельствует рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года индивидуальных показателей боевой подготовки, — заявил Бувальцев.