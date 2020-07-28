Российские военные улучшили боевую подготовку во время пандемии

Введённые из-за коронавирусной инфекции ограничения положительно повлияли на уровень боевой подготовки российских военных и превышают аналогичные показатели прошлого года. Об этом в интервью "Красной звезде" рассказал начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-полковник Иван Бувальцев.
Шойгу заверил Путина, что пандемия не сказалась на боеготовности армииВ том числе на необходимом уровне поддерживается состояние ядерной триады.
— Интенсивность проведения мероприятий боевой подготовки, несмотря на условия, с которыми мы столкнулись, не спадала. Об этом свидетельствует рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года индивидуальных показателей боевой подготовки, — заявил Бувальцев.
В ВС РФ завершили внезапную проверку боеготовности войскМероприятия проводились с целью оценить способность военных обеспечить безопасность на юго-западе страны.
Деятельность была организована таким образом, чтобы избегать массового скопления военнослужащих, отметил Бувальцев. Кроме того, он напомнил, что в армии были возрождены сбор-походы кораблей ВМФ, благодаря чему удалось сохранить боеготовность отечественного флота.