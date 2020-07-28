Дело возбуждено после расстрела сотрудника Росгвардии в Ингушетии

По факту расстрела старшего лейтенанта Росгвардии в Ингушетии возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по региону.

По версии следствия, 28 июля около 18:30 на окраине села Яндаре неизвестные расстреляли сотрудника Росгвардии, который от полученных ранений скончался на месте. Сразу же после этого злоумышленники скрылись, украв табельное оружие правоохранителя. —

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия группой лиц по предварительному сговору) и п. "а" ч. 3 ст. 226 УК РФ (хищение оружия и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору), — говорится в сообщении.