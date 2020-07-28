Туристы назвали лучшие рестораны мира. Спойлер: обошлось без российских

Лучшим рестораном мира по версии Travellers' Choice Awards признано заведение во Франции под названием Auberge Du Vieux Puits. Рейтинг был составлен пользователями сайта TripAdvisor.

Вторую строчку занял также французский ресторан La Ville Blanche. Стоит отметить, что оба заведения специализируются на национальной и европейской кухне.

Замкнул первую тройку аргентинский ресторан Chila. Далее идут британское заведение The Black Swan в местечке Олдстед в графстве Норт-Йоркшир и колумбийский ресторан Leo, славящийся своими блюдами латиноамериканской кухни.

В первую десятку вошёл ещё один ресторан в Аргентине, который называется Aramburu, а также французский Restaurant La Maison d'a Cote, "040" в Сантьяго, Ise Sueyoshi в Японии и The Fat Duck в Великобритании.