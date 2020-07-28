Туристы назвали лучшие рестораны мира. Спойлер: обошлось без российских

Лучшим рестораном мира по версии Travellers' Choice Awards признано заведение во Франции под названием Auberge Du Vieux Puits. Рейтинг был составлен пользователями сайта TripAdvisor.
Вторую строчку занял также французский ресторан La Ville Blanche. Стоит отметить, что оба заведения специализируются на национальной и европейской кухне.
"Мишленовский" шеф-повар назвал худший поступок, который могут совершить гости ресторана прямо сейчасИ это никак не связано с социальной дистанцией или чаевыми официанту.
Замкнул первую тройку аргентинский ресторан Chila. Далее идут британское заведение The Black Swan в местечке Олдстед в графстве Норт-Йоркшир и колумбийский ресторан Leo, славящийся своими блюдами латиноамериканской кухни.
В первую десятку вошёл ещё один ресторан в Аргентине, который называется Aramburu, а также французский Restaurant La Maison d'a Cote, "040" в Сантьяго, Ise Sueyoshi в Японии и The Fat Duck в Великобритании.
Критик рассказал, как выбрать ресторан и не подхватить коронавирусСамыми безопасными местами, по его мнению, являются сетевые заведения.
Кроме них в список лучших вошли заведения из Германии, Китая, ЮАР, Испании, Нидерландов, Италии, Новой Зеландии, Израиля, США и Мексики.