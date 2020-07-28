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Туристы назвали лучшие рестораны мира. Спойлер: обошлось без российских

В первой пятёрке представлены заведения из Франции, Аргентины, Великобритании и Колумбии.

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Фото © Pixabay

Лучшим рестораном мира по версии Travellers' Choice Awards признано заведение во Франции под названием Auberge Du Vieux Puits. Рейтинг был составлен пользователями сайта TripAdvisor.

Вторую строчку занял также французский ресторан La Ville Blanche. Стоит отметить, что оба заведения специализируются на национальной и европейской кухне.

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И это никак не связано с социальной дистанцией или чаевыми официанту.

Замкнул первую тройку аргентинский ресторан Chila. Далее идут британское заведение The Black Swan в местечке Олдстед в графстве Норт-Йоркшир и колумбийский ресторан Leo, славящийся своими блюдами латиноамериканской кухни.

В первую десятку вошёл ещё один ресторан в Аргентине, который называется Aramburu, а также французский Restaurant La Maison d'a Cote, "040" в Сантьяго, Ise Sueyoshi в Японии и The Fat Duck в Великобритании.

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Самыми безопасными местами, по его мнению, являются сетевые заведения.

Кроме них в список лучших вошли заведения из Германии, Китая, ЮАР, Испании, Нидерландов, Италии, Новой Зеландии, Израиля, США и Мексики.

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