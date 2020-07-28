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"Нам пришлось сидеть пять часов". Блогер Тарасов рассказал подробности задержания в Петербурге

Уже завтра утром он вместе с братом отправится в отделение полиции, где снова будет писать объяснения.

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Видео © LIFE

Популярный блогер Артём Тарасов в беседе с Лайфом рассказал подробности своего задержания на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. По его словам, ему и компании блогеров пришлось провести пять часов в машине.

Мы пять часов сидели в машине. Нас заблокировала полиция и не давала нам уезжать. На просьбу отойти от машины они просто стояли как живой щит. Полицейские хотели забрать моего брата [рэпера Корнея], потом меня в отдел. В итоге мы дали объяснения, — рассказал Тарасов.

Кроме того, блогер изложил свою версию произошедшего вечером 28 июля. По его словам, он вместе с братом Корнеем каталcя на яхте по Неве. В какой-то момент их увидели подписчики и бросились бежать за ними. При этом на самой яхте в этот момент шло "рэп-выступление".

Мы просто катались и читали рэп. Чтоб вы понимали, нас встречали шесть машин полиции, большая машина ОМОНа из-за того, что люди бежали за нами, когда мы читали рэп. Они говорили в рупор нашему капитану, что якобы кто-то ругается матом, но такого не было, — добавил Тарасов.

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Звезда Сети сначала катался с женой и братом-рэпером на яхте, где тот давал свой концерт.

Теперь блогер и его брат будут вынуждены утром отправиться в отделение полиции, где им снова придётся дать объяснения. Свой комментарий дал и рэпер Корней Тарасов.

Видео © LIFE

Хотят именно меня за это наказать, привлечь на 15 суток. Не за что, за то, что я просто катался на лодке, — уверяет Тарасов.

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