Умер заслуженный артист Узбекистана и бывший муж певицы Наргиз Руслан Шарипов

Заслуженный артист Узбекистана Руслан Шарипов скончался на 55-м году жизни. Об этом на своей странице в "Телеграме" сообщило Министерство культуры республики.

Уточняется, что Шарипов умер во вторник, 28 июля. Причина смерти мужчины не уточняется.

Стоит отметить, что музыкант был первым мужем певицы Наргиз, в браке у них появилась дочь Сабина.