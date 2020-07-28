Умер заслуженный артист Узбекистана и бывший муж певицы Наргиз Руслан Шарипов

Заслуженный артист Узбекистана Руслан Шарипов скончался на 55-м году жизни. Об этом на своей странице в "Телеграме" сообщило Министерство культуры республики.
В США умер первый ведущий "Кто хочет стать миллионером?" Реджис ФилбинДональд Трамп выразил соболезнования в связи со смертью актёра, назвав его своим другом.
Уточняется, что Шарипов умер во вторник, 28 июля. Причина смерти мужчины не уточняется.
Стоит отметить, что музыкант был первым мужем певицы Наргиз, в браке у них появилась дочь Сабина.
Сотрудничал с Боуи, но не знал его песен. Умер японский дизайнер Кансай ЯмамотоНедавно у него диагностировали острый миелоидный лейкоз.
Руслан Шарипов родился 10 сентября 1966 года в Самарканде. Свою популярность он приобрёл в качестве композитора и певца.