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Умер заслуженный артист Узбекистана и бывший муж певицы Наргиз Руслан Шарипов

Причина смерти музыканта не уточняется.

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Фото © Telegram / Министерство культуры Узбекистана

Заслуженный артист Узбекистана Руслан Шарипов скончался на 55-м году жизни. Об этом на своей странице в "Телеграме" сообщило Министерство культуры республики.

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Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со смертью актёра, назвав его своим другом.

Уточняется, что Шарипов умер во вторник, 28 июля. Причина смерти мужчины не уточняется.

Стоит отметить, что музыкант был первым мужем певицы Наргиз, в браке у них появилась дочь Сабина.

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Недавно у него диагностировали острый миелоидный лейкоз.

Руслан Шарипов родился 10 сентября 1966 года в Самарканде. Свою популярность он приобрёл в качестве композитора и певца.

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