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В России снизились цены на фрукты и ягоды

По мнению аналитиков, связано это с ростом поставок и увеличением спроса среди населения.

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Цены на фрукты и ягоды в России по ходу лета 2020 года снизились на 10–20%, сообщают "Известия" со ссылкой на опрошенных изданием ретейлеров.

Сильнее всего подешевела дыня (-20% в сравнении с прошлым годом). Цена арбуза, нектаринов и персиков упала на 10%, а вишни — на 5%. По словам представителя "Ашана", связано это с хорошим урожаем в этом году и соответствующим ростом поставок. Кроме того, изменение стоимости фруктов и ягод положительно сказалось на спросе среди покупателей.

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Важно также придерживаться правильного питьевого режима.

Аналогичную тенденцию отмечают представители сервиса "Утконос онлайн" и "Магнита". Там также снижение цены на плоды повлекло за собой резкое увеличение спроса.

При этом в пресс-службе Минсельхоза изданию сообщили о сокращении почти на 25% производства плодов в стране. Однако, по прогнозу ведомства, к концу лета урожай будет наблюдаться на уровне среднего за последние пять лет.

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