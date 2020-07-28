В России снизились цены на фрукты и ягоды

Цены на фрукты и ягоды в России по ходу лета 2020 года снизились на 10–20%, сообщают "Известия" со ссылкой на опрошенных изданием ретейлеров.

Сильнее всего подешевела дыня (-20% в сравнении с прошлым годом). Цена арбуза, нектаринов и персиков упала на 10%, а вишни — на 5%. По словам представителя "Ашана", связано это с хорошим урожаем в этом году и соответствующим ростом поставок. Кроме того, изменение стоимости фруктов и ягод положительно сказалось на спросе среди покупателей.

Аналогичную тенденцию отмечают представители сервиса "Утконос онлайн" и "Магнита". Там также снижение цены на плоды повлекло за собой резкое увеличение спроса.