Сепаратисты на юге Йемена сообщили об отмене режима самоуправления

Сепаратисты из Переходного совета Южного Йемена объявили об отказе от режима самоуправления в ряде провинций. Об этом в "Твиттере" сообщил представитель совета Низар Хейсам.

— Переходный совет заявляет об отказе от объявленного ранее самоуправления в южных провинциях, чтобы арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией смогла добиться реализации эр-риядского соглашения, — подчеркнул Хейсам.

Отмечается, что такое решение было принято в ответ на резолюцию Саудовской Аравии о внедрении механизма по примирению сепаратистов с центральным правительством. Кроме того, в течение 30 дней в стране должно будет появиться новое правительство с кандидатами как от севера, так и юга страны.