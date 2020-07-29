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Сепаратисты на юге Йемена сообщили об отмене режима самоуправления

На этом фоне президент страны назначил нового губернатора города Аден.

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Виды города Аден на юге Йемена. Фото © Zuma / TASS

Сепаратисты из Переходного совета Южного Йемена объявили об отказе от режима самоуправления в ряде провинций. Об этом в "Твиттере" сообщил представитель совета Низар Хейсам.

Переходный совет заявляет об отказе от объявленного ранее самоуправления в южных провинциях, чтобы арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией смогла добиться реализации эр-риядского соглашения, — подчеркнул Хейсам.

Отмечается, что такое решение было принято в ответ на резолюцию Саудовской Аравии о внедрении механизма по примирению сепаратистов с центральным правительством. Кроме того, в течение 30 дней в стране должно будет появиться новое правительство с кандидатами как от севера, так и юга страны.

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На этом фоне президент Йемена Абд Раббу Мансур Хади назначил одного из лидеров сепаратистского движения, Ахмеда Хамида Лемлиса, губернатором города Аден на юге страны. Отметим, что именно там представители Переходного совета Южного Йемена захватили ряд правительственных учреждений и военные базы.

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