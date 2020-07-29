Житель Уфы избил свою любовницу бутылкой водки прямо в подъезде — видео

В Уфе местный житель избил свою любовницу в подъезде жилого дома, использовав для этого бутылку водки. Подробности истории сообщает портал Bash.News.

На опубликованных кадрах видно, что сначала мужчина наносит удар своей сожительнице кулаком. До этого он повалил её на пол. Затем между ними возникает словесная перепалка, которая перерастает в очередную попытку буйного мужчины нанести увечья своей сожительнице.

Через некоторое время "герой" ролика решил воспользоваться бутылкой водки, которая лежала у него в пакете, и нанёс ею несколько ударов. Сразу после этого тара разбилась, но избиение на этом не прекратилось. В конце ролика любовники вместе уходят вглубь подъезда.