Житель Уфы избил свою любовницу бутылкой водки прямо в подъезде — видео

В Уфе местный житель избил свою любовницу в подъезде жилого дома, использовав для этого бутылку водки. Подробности истории сообщает портал Bash.News.
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На опубликованных кадрах видно, что сначала мужчина наносит удар своей сожительнице кулаком. До этого он повалил её на пол. Затем между ними возникает словесная перепалка, которая перерастает в очередную попытку буйного мужчины нанести увечья своей сожительнице.
Через некоторое время "герой" ролика решил воспользоваться бутылкой водки, которая лежала у него в пакете, и нанёс ею несколько ударов. Сразу после этого тара разбилась, но избиение на этом не прекратилось. В конце ролика любовники вместе уходят вглубь подъезда.
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Как сообщает портал, инцидент произошёл 27 июля в новостройке в Кузнецовском затоне. Отмечается, что соседи неоднократно видели эту пару вместе, однако никто не был с ней особо знаком.