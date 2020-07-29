В Хабаровском крае мужчину подозревают в убийстве амурского тигра

Сотрудники полиции задержали 44-летнего жителя Хабаровского края, которого подозревают в убийстве самки краснокнижного амурского тигра. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
Кроме того, отмечается, что ранее судимый мужчина продавал части туши хищника.
Амурский тигр загрыз смотрителя зоопарка ЦюрихаВ настоящее время следователи выясняют, как хищник и жертва оказались в вольере одновременно.
— Установлено, что в мае этого года мужчина незаконно добыл особь амурского тигра, занесённого в Красную книгу РФ. Тушу животного он хранил у себя в частном доме в посёлке Котиково. В дальнейшем подозреваемый повёз части туши тигра для продажи в Хабаровск <…>. Сотрудниками полиции задокументирован факт реализации головы, шкуры и фрагментов лап амурского тигра, — говорится в сообщении.
По предварительному заключению эксперта, подозреваемый убил самку тигра возрастом трёх-пяти лет. На туше животного были обнаружены следы огнестрельных ранений.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу РФ". Подозреваемому грозит до четырёх лет лишения свободы, с него было взято обязательство о явке.
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По данным специалистов, в прошлом году в России насчитывалось примерно 580–600 амурских тигров.