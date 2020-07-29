В Хабаровском крае мужчину подозревают в убийстве амурского тигра

Сотрудники полиции задержали 44-летнего жителя Хабаровского края, которого подозревают в убийстве самки краснокнижного амурского тигра. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Кроме того, отмечается, что ранее судимый мужчина продавал части туши хищника.

— Установлено, что в мае этого года мужчина незаконно добыл особь амурского тигра, занесённого в Красную книгу РФ. Тушу животного он хранил у себя в частном доме в посёлке Котиково. В дальнейшем подозреваемый повёз части туши тигра для продажи в Хабаровск <…>. Сотрудниками полиции задокументирован факт реализации головы, шкуры и фрагментов лап амурского тигра, — говорится в сообщении.

По предварительному заключению эксперта, подозреваемый убил самку тигра возрастом трёх-пяти лет. На туше животного были обнаружены следы огнестрельных ранений.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу РФ". Подозреваемому грозит до четырёх лет лишения свободы, с него было взято обязательство о явке.