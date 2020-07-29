Украина пожаловалась генсеку ООН из-за парада в День ВМФ в Севастополе

Украинская сторона написала письмо в адрес генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша, поводом для которого стал прошедший 26 июля в Севастополе парад в честь Дня ВМФ. Об этом сообщает "Укринформ".

— Украина рассматривает проведение этого мероприятия во временно оккупированном городе Севастополе без согласия украинской стороны как очередное нарушение Российской Федерацией норм международного права, в том числе многочисленных резолюций Генассамблеи ООН, а также законодательства Украины, — говорится в письме постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы.