Дожди ждут москвичей в последний день июля

В пятницу, 31 июля, в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с прояснениями и дожди. Об этом сообщает Гидрометцентр.
Днём в столице воздух прогреется до 20 градусов, ночью похолодает до 11. Ветер юго-западный, скорость 11 м/c. Атмосферное давление — 742 мм рт. ст.
В Подмосковье в дневные часы не выше 21 градуса тепла, ночью столбики термометров покажут от восьми до 13 градусов.
Вильфанд призвал "не хоронить лето" и рассказал о "красном" августе на половине территории РоссииПри этом метеоролог отметил, что температура в последний месяц лета будет "нервной", как и в июле.
Ранее в Гидрометцентре назвали регион с первыми заморозками.