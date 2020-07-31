Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Дожди ждут москвичей в последний день июля

Днём в столице воздух прогреется до 20 градусов.

37

В пятницу, 31 июля, в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с прояснениями и дожди. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Днём в столице воздух прогреется до 20 градусов, ночью похолодает до 11. Ветер юго-западный, скорость 11 м/c. Атмосферное давление — 742 мм рт. ст.

В Подмосковье в дневные часы не выше 21 градуса тепла, ночью столбики термометров покажут от восьми до 13 градусов.

Вильфанд призвал "не хоронить лето" и рассказал о "красном" августе на половине территории России

При этом метеоролог отметил, что температура в последний месяц лета будет "нервной", как и в июле.

Ранее в Гидрометцентре назвали регион с первыми заморозками.

Выбор редакции

Loading...