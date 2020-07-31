Netflix выпустит сериал по мотивам игр Splinter Cell

Стриминговый сервис Netflix планирует выпустить сериал в жанре аниме по мотивам известных стелс-экшен-игр Splinter Cell, сообщает издание Variety.

Сценаристом и продюсером проекта выступит Дерек Колстад, известный по трилогии "Джон Уик". Кроме того, в производстве сериала примет участие французская компания Ubisoft, являющаяся разработчиком игровой серии.

Уже известно, что сериал будет состоять из двух сезонов по восемь серий в каждом.

Оригинальная видеоигра вышла в свет в 2002 году. Главным героем является агент АНБ Сэм Фишер, который должен скрытно обнаруживать и устранять террористов, разрабатывающих оружие массового поражения. Впоследствии вышло шесть продолжений игры, а также серия книг.

Кроме того, в 2012 году началось производство киноверсии Splinter Cell, роль Фишера досталась Тому Харди. Однако на сегодняшний день проект считается замороженным.

Что касается Ubisoft, то в 2016 году на экраны вышел фильм "Кредо убийцы" (Assassin’s Creed), снятый по одноимённой видеоигре.