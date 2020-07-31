"Что оно мелет?" Слова Зеленского про "бомбящие всех самолёты" вызвали недоумение в Сети

Фото © Facebook / Офіс Президента України

Президент Украины Владимир Зеленский позволил себе неосторожное высказывание про "бомбящие всех самолёты" и вызвал негативную реакцию у пользователей Сети.

29 июля лидер Незалежной ответил на вопросы во время посещения детской больницы "Охматдет" в Киеве. В частности, у него спросили, почему новый корпус медучреждения не был открыт ко Дню защиты детей.

— Все любят очень цифры. Ко Дню защиты детей мы должны открыть что-то грандиозное, чтобы все журналисты вышли и аплодировали, какие молодцы президент, министерство: до этого дня они это сделали. А там оно где-то как-то замажьте там, потом доработаете. Ко Дню независимости мы должны сделать новый самолёт и показать всем, какие мы сильные: самолёты летят, будем всех бомбить! — ответил Зеленский с сарказмом.

Это высказывание некоторые украинские СМИ вырвали из контекста, что вызвало удивление пользователей.

Почему говорит он, а стыдно мне? Kateryna Pacher.

Что оно мелет... Виктория Зубенко.

Фантастический... Прям как Петя Михаил Петренко

Мимика жесть Люда Кириллова

Надо привести в порядок своё здоровье, Владимир Александрович! Алиса Станиславовна

Произнеся фразу, Зеленский объяснил, что весь вопрос заключается не в датах, а в качестве работы.

— Я думаю, что в целом мы должны прекратить эту популистскую историю. Хочется ко Дню защиты детей, так ощущение внутреннее, хочется, чтобы радовались врачи, дети, ну вот сделали это. Самое главное сделать, когда оно готово. Открывать, когда оно уже сделано, — уточнил украинский президент.