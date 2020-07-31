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Количество обломков взорвавшегося в космосе российского бака выросло втрое

Они разлетелись на тысячи километров.

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"Фрегат-СБ". Фото © "Роскосмос"

Число обломков бака российского разгонного блока "Фрегат-СБ", который взорвался в космосе в мае, увеличилось почти втрое — с 65 до 175. Об этом свидетельствуют данные американских военных, опубликованные на сайте Space-track.org.

Отмечается, что все обломки разлетелись на тысячи километров. Они находятся на орбитах с минимальными высотами от 230 до 1074 км и максимальными от 305 до 6051 км. Сам же бак взорвался на орбите с высотой от 422 до 3606 км.

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От разгонного блока они отделятся в пятницу вечером.

Напомним, ранее в "Роскосмосе" подтвердили разрушение баков разгонного блока "Фрегат-СБ" на орбите.

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