Количество обломков взорвавшегося в космосе российского бака выросло втрое

Число обломков бака российского разгонного блока "Фрегат-СБ", который взорвался в космосе в мае, увеличилось почти втрое — с 65 до 175. Об этом свидетельствуют данные американских военных, опубликованные на сайте Space-track.org.

Отмечается, что все обломки разлетелись на тысячи километров. Они находятся на орбитах с минимальными высотами от 230 до 1074 км и максимальными от 305 до 6051 км. Сам же бак взорвался на орбите с высотой от 422 до 3606 км.