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Ракета-носитель "Протон-М" с двумя спутниками ушла в самый продолжительный полёт с Байконура — видео

От разгонного блока они отделятся в пятницу вечером.

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Ракета-носитель "Протон-М" с двумя телекоммуникационными спутниками — "Экспресс-80" и "Экспресс-103" — отправилась с Байконура в свой самый продолжительный полёт. Трансляция запуска велась на YouTube-канале "Роскосмоса".

Спустя несколько минут после старта спутники с разгонным блоком "Бриз-М" успешно отделились от третьего блока ракеты. Сейчас они уже вышли на суборбитальную траекторию.

Этот полёт должен стать самым продолжительным в истории "Протона". Планируется, что "Экспресс-80" отделится от разгонного блока в 18:24 мск, а "Экспресс-103" — в 18:41 мск. В общей сложности полёт продлится 18 часов 16 минут.

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Затем спутники самостоятельно доберутся до круговой орбиты, что займёт 152 и 160 дней соответственно. В эксплуатацию они войдут в январе-феврале 2021 года.

Изначально пуск планировался на 30 июля, однако был перенесён из-за дополнительных проверок узлов и агрегатов.

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