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"Для меня это шок". Рэпер Obe 1 Kanobe рассказал о расчленённом Энди Картрайте и его супруге

Музыкант также объяснил, почему его коллега мог находиться в депрессии.

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Фото © VK / Энди Картрайт

Рэпер Obe 1 Kanobe (настоящее имя Никита Канобович) рассказал о погибшем в Санкт-Петербурге музыканте Энди Картрайте и его супруге.

Он был очень приличный, пара у них была такая хорошая. Мне казалось, у них так всё замечательно, для меня это шок. Он очень любил свою девушку и был неконфликтным человеком. С ним всегда можно было побеседовать, — цитирует рэпера телеканал "360".

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Эксперт полагает, что если преступная составляющая была, то убийство не было спланировано заранее.

Он добавил, что лично знаком с женой Картрайта и не заметил за ней какого-то странного поведения. По словам рэпера, показавшаяся при встрече приятной и открытой девушка сейчас в новостях выглядит совсем другим человеком.

Музыкант также обеспокоился психическим состоянием ребёнка пары. Канобович отметил, что не представляет, как их сын будет с этим жить.

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По его словам, коллега мог уходить в длительные запои, но вот про проблемы с запрещёнными веществами никогда разговоров не было.

Также артист рассказал, что понимает причины, по которым Картрайт мог находиться в депрессии.

Не хочу никого обидеть, но он не был сильно популярным. Скорее для закрытой тусовки, для андеграунда. Особенно сейчас с этим вирусом — я понимаю, почему он мог быть в депрессии, — сказал Obe 1 Kanobe и добавил, что не слышал о возможных проблемах с наркотиками у музыканта.

Напомним, расчленённое тело Энди Картрайта — рэпера и участника Versus Battle — обнаружили 29 июля вечером в квартире в Санкт-Петербурге. Супруга 30-летнего музыканта задержана. По её первоначальной версии, рэпер умер от передозировки, а она не захотела для любимого такой бесславной кончины и решила избавиться от тела. На допросе Марина призналась, что пилила труп мужа четыре дня, а позже ей стало плохо. В результате пришлось вызвать скорую.

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