"Для меня это шок". Рэпер Obe 1 Kanobe рассказал о расчленённом Энди Картрайте и его супруге

Рэпер Obe 1 Kanobe (настоящее имя Никита Канобович) рассказал о погибшем в Санкт-Петербурге музыканте Энди Картрайте и его супруге.

— Он был очень приличный, пара у них была такая хорошая. Мне казалось, у них так всё замечательно, для меня это шок. Он очень любил свою девушку и был неконфликтным человеком. С ним всегда можно было побеседовать, — цитирует рэпера телеканал "360".

Он добавил, что лично знаком с женой Картрайта и не заметил за ней какого-то странного поведения. По словам рэпера, показавшаяся при встрече приятной и открытой девушка сейчас в новостях выглядит совсем другим человеком.

Музыкант также обеспокоился психическим состоянием ребёнка пары. Канобович отметил, что не представляет, как их сын будет с этим жить.

Также артист рассказал, что понимает причины, по которым Картрайт мог находиться в депрессии.

— Не хочу никого обидеть, но он не был сильно популярным. Скорее для закрытой тусовки, для андеграунда. Особенно сейчас с этим вирусом — я понимаю, почему он мог быть в депрессии, — сказал Obe 1 Kanobe и добавил, что не слышал о возможных проблемах с наркотиками у музыканта.