"Для меня это шок". Рэпер Obe 1 Kanobe рассказал о расчленённом Энди Картрайте и его супруге

Рэпер Obe 1 Kanobe (настоящее имя Никита Канобович) рассказал о погибшем в Санкт-Петербурге музыканте Энди Картрайте и его супруге.
— Он был очень приличный, пара у них была такая хорошая. Мне казалось, у них так всё замечательно, для меня это шок. Он очень любил свою девушку и был неконфликтным человеком. С ним всегда можно было побеседовать, — цитирует рэпера телеканал "360".
Криминалист не поверил в версию смерти рэпера Энди Картрайта от наркотиковЭксперт полагает, что если преступная составляющая была, то убийство не было спланировано заранее.
Он добавил, что лично знаком с женой Картрайта и не заметил за ней какого-то странного поведения. По словам рэпера, показавшаяся при встрече приятной и открытой девушка сейчас в новостях выглядит совсем другим человеком.
Музыкант также обеспокоился психическим состоянием ребёнка пары. Канобович отметил, что не представляет, как их сын будет с этим жить.
"Не понимаю, как реагировать". Рэпера Ресторатора удивила версия про смерть Энди Картрайта от передозировкиПо его словам, коллега мог уходить в длительные запои, но вот про проблемы с запрещёнными веществами никогда разговоров не было.
Также артист рассказал, что понимает причины, по которым Картрайт мог находиться в депрессии.
— Не хочу никого обидеть, но он не был сильно популярным. Скорее для закрытой тусовки, для андеграунда. Особенно сейчас с этим вирусом — я понимаю, почему он мог быть в депрессии, — сказал Obe 1 Kanobe и добавил, что не слышал о возможных проблемах с наркотиками у музыканта.
Найдено расчленённое тело рэпера Энди Картрайта. Всё, что известно
Напомним, расчленённое тело Энди Картрайта — рэпера и участника Versus Battle — обнаружили 29 июля вечером в квартире в Санкт-Петербурге. Супруга 30-летнего музыканта задержана. По её первоначальной версии, рэпер умер от передозировки, а она не захотела для любимого такой бесславной кончины и решила избавиться от тела. На допросе Марина призналась, что пилила труп мужа четыре дня, а позже ей стало плохо. В результате пришлось вызвать скорую.