В Петербурге нашли расчленённое тело рэпера Энди Картрайта. Задержана его жена

По его словам, 29 июля вечером в полицию обратился адвокат женщины и сообщил жуткую историю. Рэп-исполнитель якобы четыре дня назад умер, предположительно, от передозировки наркотиков, а Марина расчленила его тело и разложила по пакетам. Избавиться от останков женщина в итоге не решилась и обратилась к адвокату.

Ранее в Петербурге было найдено туловище девушки без головы, рук и ног. По подозрению в расправе задержали супруга убитой. По данным следствия, мужчина поссорился с женой и в ходе конфликта ударил её по голове топором несколько раз. После этого он отрубил голову, верхние и нижние конечности супруги и спрятал их в чемодане. Туловище девушки он выбросил из окна квартиры. Лайф узнал подробности расправы петербуржца над женой. Мужчина угрожал возлюбленной убийством. На допросе он сознался в совершении преступления и заплакал. Суд арестовал его на два месяца.