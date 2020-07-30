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ФСБ задержала в Севастополе военного за госизмену в пользу Украины — видео

Ему грозит от 12 до 20 лет колонии.

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Видео © ФСБ РФ

ФСБ задержала в Севастополе военнослужащего Черноморского флота. Его подозревают в государственной измене, по данным спецслужбы, он передавал украинской разведке секретные сведения.

ФСБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"), — говорится в сообщении.

Сейчас мужчина арестован, ему грозит от 12 до 20 лет колонии. Другие подробности не приводятся.

В Курской области за госизмену задержали полицейского. Он передавал секретные данные СБУ

Дмитрий Борзенков возглавляет отдел полиции одного из районов региона.

В июле по всей стране прогремело ещё одно дело, связанное с госизменой. Журналиста и советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова задержали утром 7 июля, когда он выходил из подъезда. Его обвинили в передаче секретных сведений за границу, суд арестовал его на два месяца, но вины он не признал.

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