ФСБ задержала в Севастополе военного за госизмену в пользу Украины — видео

Видео © ФСБ РФ
ФСБ задержала в Севастополе военнослужащего Черноморского флота. Его подозревают в государственной измене, по данным спецслужбы, он передавал украинской разведке секретные сведения.
— ФСБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"), — говорится в сообщении.
Сейчас мужчина арестован, ему грозит от 12 до 20 лет колонии. Другие подробности не приводятся.
В Курской области за госизмену задержали полицейского. Он передавал секретные данные СБУДмитрий Борзенков возглавляет отдел полиции одного из районов региона.
В июле по всей стране прогремело ещё одно дело, связанное с госизменой. Журналиста и советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова задержали утром 7 июля, когда он выходил из подъезда. Его обвинили в передаче секретных сведений за границу, суд арестовал его на два месяца, но вины он не признал.