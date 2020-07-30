ФСБ задержала в Севастополе военного за госизмену в пользу Украины — видео

Сейчас мужчина арестован, ему грозит от 12 до 20 лет колонии. Другие подробности не приводятся.

В июле по всей стране прогремело ещё одно дело, связанное с госизменой. Журналиста и советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова задержали утром 7 июля, когда он выходил из подъезда. Его обвинили в передаче секретных сведений за границу, суд арестовал его на два месяца, но вины он не признал.