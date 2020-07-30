В Рязанской области покончил с собой восьмилетний мальчик

В Михайловском районе Рязанской области восьмилетний мальчик случайно покончил с собой. По данным rzn.info, тело школьника нашли в гараже его отца 28 июля.

Как сообщает портал, ребёнок решил повторить трюк, который увидел в одном из отечественных сериалов. В региональном СУ СКР подтвердили факт смерти мальчика. Точные обстоятельства трагедии правоохранителям ещё предстоит установить.

— Пока мы подтверждаем только факт гибели ребёнка. У нас нет информации, что после просмотра фильма. Мы пока все обстоятельства проверяем... Пока версия, что сам, по собственной неосторожности, — рассказали РИА "Новости" в управлении.