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В Рязанской области покончил с собой восьмилетний мальчик

По неподтверждённым данным, ребёнок решил повторить трюк, который увидел в одном из сериалов.

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Фото © VK / ПЛОХИЕ НОВОСТИ

В Михайловском районе Рязанской области восьмилетний мальчик случайно покончил с собой. По данным rzn.info, тело школьника нашли в гараже его отца 28 июля.

Как сообщает портал, ребёнок решил повторить трюк, который увидел в одном из отечественных сериалов. В региональном СУ СКР подтвердили факт смерти мальчика. Точные обстоятельства трагедии правоохранителям ещё предстоит установить.

Пока мы подтверждаем только факт гибели ребёнка. У нас нет информации, что после просмотра фильма. Мы пока все обстоятельства проверяем... Пока версия, что сам, по собственной неосторожности, — рассказали РИА "Новости" в управлении.

Ранее в Туве ехавший на лошади десятилетний мальчик запутался в стремени и погиб. Конь протащил его километр по земле.

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