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Число случаев коронавируса в мире превысило 17 миллионов

Согласно онлайн-счётчику, пандемия уже унесла жизни 667 011 инфицированных.

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Фото © Shutterstock

За время эпидемии коронавирусом нового типа заразилось более 17 миллионов человек по всему миру. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведёт подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

Согласно онлайн-счётчику, число случаев заражения CoViD-19 составляет 17 029 155. Пандемия на данный момент унесла жизни 667 011 инфицированных. Всего выздоровели 9 948 163 человека. Тройка стран с наибольшим количеством заразившихся остаётся неизменной: США, Бразилия и Индия. Россия находится на четвёртой строчке.

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Одну их них разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вторую — государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор".

Напомним, что в России проходят испытания сразу двух вакцин от коронавируса. НИЦ имени Гамалеи и Минобороны РФ уже провели клинические испытания российской вакцины от CoViD-19 и ввели препарат двум группам добровольцев. Их выписали 15 и 20 июля, соответственно, все они чувствуют себя хорошо, у всех сформировался иммунитет. А 28 июля испытания своей вакцины начал центр "Вектор". Всего добровольцев будет пятеро, первому из них уже сделали прививку.

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