Число случаев коронавируса в мире превысило 17 миллионов

За время эпидемии коронавирусом нового типа заразилось более 17 миллионов человек по всему миру. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведёт подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

Голикова рассказала, когда начнётся производство двух вакцин от коронавируса Одну их них разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вторую — государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор".

Напомним, что в России проходят испытания сразу двух вакцин от коронавируса. НИЦ имени Гамалеи и Минобороны РФ уже провели клинические испытания российской вакцины от CoViD-19 и ввели препарат двум группам добровольцев. Их выписали 15 и 20 июля, соответственно, все они чувствуют себя хорошо, у всех сформировался иммунитет. А 28 июля испытания своей вакцины начал центр "Вектор". Всего добровольцев будет пятеро, первому из них уже сделали прививку.